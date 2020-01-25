Виктория Синицина и Никита Кацалапов – чемпионы Европы в спортивных танцах

В австрийском Граце продолжается чемпионат Европы по фигурному катанию. Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли соревнования в танцах на льду.

Виктория и Никита после короткой программы занимали второе место. Но благодаря блестяще исполненной произвольной программе, оцененной судьями в 131,69 балла, российские танцоры набрали в сумме 220,42 балла и опередили пятикратных чемпионов Европы французский дуэт Габриэла Пападакис/ Гийом Сизерон (220,28).

Бронзовые награды у еще одной российской пары Александра Степанова/Иван Букин (211,29). На шестом месте Тиффани Загорски и Джонатан Гуррейро (188,03).

Это третья золотая медаль сборной России на текущем чемпионате Европы. Ранее Дмитрий Алиев стал чемпионом в мужском одиночном катании, а Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли соревнования спортивных пар. Всего в активе нашей сборной 3 золотых, 2 серебряных и бронзовых медали. Впереди произвольная программа у женщин. После короткой программы впереди три российские фигуристкии — Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова.