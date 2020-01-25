"Спартак" отправил четыре шайбы в ворота "Трактора"

Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги продолжился матчем в Москве. Столичный "Спартак" принимал челябинский "Трактор" и выиграл 4:0.

Гости отчаянно сопротивлялись и сохраняли свои ворота в неприкосновенности до 38 минуты. Пока Анатолий Никонцев не зажег красный свет за спиной Станислава Галимова. В третьем периоде москвичи ещё трижды огорчили уральцев. Шайбы забросили Робин Ганз, Патрик Херсли и Александр Хохлачев.

"Спартак" выиграл 4:0, набрал 66 очков и занимает пятое место в Западной конференции. У "Трактора" 45 очков и предпоследнее, 11 место на Востоке.