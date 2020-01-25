Украинцы пострадали при нападении на молдавский Ми-8 в Афганистане

Пресс-служба Органа гражданской авиации Молдавии в субботу сообщила об атаке, которой в Афганистане подвергся вертолет Ми-8 одной из частных молдавских компаний. Как рассказали ТАСС в ОГА, боевики обстреляли Ми-8, стоявший на земле на территории уезда Каджаки провинции Гильменд, из ручного противотанкового гранатомета.

При взрыве гранаты ранения получили командир и инженер-механик из Украины. По последним данным, второй пилот из Молдавии не пострадала.

В больнице врачи сочли ранения членов экипажа неопасными для жизни и после оказания помощи отпустили пилота и инженера.

Экипаж выполнял гуманитарную миссию на юге Афганистана.