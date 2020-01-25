Иранские запасы обогащенного урана "очень быстро пополняются"

Представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Асгар Зареан заявил, что Тегеран достиг достаточного технического уровня, чтобы обогащать уран до любого уровня. Соответствующая инфраструктура уже подготовлена. Зареан добавил, что запасы обогащенного урана быстро пополняются и уже превысили 1,2 тысячи килограмм.

Ранее сообщалось, что объемы обогащения урана в Иране превысили уровень, достигнутый до ядерной сделки

Будущее ядерной сделки оказалось под вопросом после одностороннего выхода из нее США в 2018 году, затем последовал виток антииранских санкций в сфере нефтяного экспорта. В январе текущего года Иран заявил о завершении своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий, касающихся обогащения урана и исследовательской деятельности.