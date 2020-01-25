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25 января 202020:34

Жириновский сообщил о "тихой" всемирной гражданской войне

В мире происходит столкновение цивилизаций, всемирная гражданская война – тихая, спокойная, но она идет, считает возглавляющий партию ЛДПР Владимир Жириновский. Об этом он заявил на встрече в Институте мировых цивилизаций, в котором является учредителем.

По его мнению, все бунтуют, к тому подталкивает мировая политика: это мусульмане на Ближнем Востоке, православные в России, к тому же идет война на Украине, передает РИА Новости.

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