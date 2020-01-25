Новогодний вирус: миллионы китайцев путешествуют по всей стране и за ее пределами

Новый коронавирус распространяется по Китаю ускоренными темпами. Об этом заявили власти страны на экстренном совещании. От инфекции погиб уже 41 человек. Заболевших более — 1300. С завтрашнего дня там перекроют автобусное сообщение между провинциями, чтобы попытаться сдержать распространение вируса.

Новогодний Пекин выглядит совсем не празднично. Непривычно пустые улицы. Закрыты большинство достопримечательностей, театров, музеев. В том числе всемирно известный "Запретный город".

Наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации объявлен в 25 провинциях Китая. В провинции Хубэй, где произошла первая вспышка коронавируса, закрыты уже 15 городов. Там приостановлено транспортное сообщение, не работают вокзалы и аэропорты. На карантине почти 14 тысяч жителей Поднебесной. В Ухань, где началась эпидемия, отправили почти полторы тысячи врачей. В том числе военных медиков и специалистов, которые боролись с атипичной пневмонией и лихорадкой Эбола. Несмотря на это, чувствуется нехватка техники и персонала. Власти планируют построить еще одну больницу на 1300 мест специально для заболевших коронавирусом. На это отвели 15 дней.

"Безусловно, люди встревожены, всех волнует, как долго продлится эта ситуация, как долго затянется карантин, чего ожидать, каких последствий. Поэтому существует момент напряжения, но я не могу назвать это всеобщей паникой. Есть четкие инструкции, которые висят в объявлениях, объясняются по громкоговорителям. В первую очередь, конечно же, рекомендуется по возможности не выходить из дома, как можно меньше контактировать с людьми, стараться избегать контактов также с животными, не употреблять в пищу продукты животного происхождения, мясо и рыбу, неизвестные продукты. Фрукты, овощи не покупать на улице, мыть руки как можно чаще. Пользоваться санитайзерами для рук", — рассказал житель Ухани Денис Долбнев.

В Ухане в данный момент много наших соотечественников, которые не могут покинуть город. Они находятся на связи с посольством России.

В Новый год в Китае принято навещать своих родных. Поэтому миллионы граждан КНР путешествуют по всей стране и за ее пределами. Что тоже является фактором риска.

"Как мне сообщили сегодня мои китайские знакомые, только в моем городе сейчас находятся 50 тысяч китайцев, приехавших из Ухани. Они могут быть уже заражены, они могут об этом еще не знать из-за инкубационного периода, поэтому есть о чем переживать. Многие ходят в масках, в моем городе в аптеках ни в одной. В обычных магазина еще остались", — говорит жительница города Ченду Лейсан Батршина.

Одно из главных туристических направлений зимой, в том числе для наших соотечественников, – это остров Хайнань. Сейчас там зафиксировано 17 случаев заражения.

Председатель КНР Си Цзиньпин провел экстренное заседание Политбюро по мерам борьбы с заболеванием. Констатировал: распространение вируса ускоряется.

"Жизнь имеет первостепенное значение. Когда вспыхивает эпидемия, раздается команда. Предотвращать и контролировать заболевание — это наша обязанность. Представители власти должны всегда стоять на передовой, чтобы гарантировать социальную стабильность и обеспечить гражданам счастливый и веселый китайский Новый год", — заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

Вирус уже давно вышел за пределы Китая и попал во Францию, США, Австралию и целый ряд азиатских стран — Японию, Малайзию, Сингапур, Вьетнам, Таиланд, Южную Корею, Непал.