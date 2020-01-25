Землетрясение в Турции: число пострадавших перевалило за 1200

Число пострадавших при землетрясении в Турции выросло до 1243 человек. Больше всего людей пострадали в провинциях Элязыг и Малатья: 843 и 226 человек соответственно. 22 человека в этих провинциях погибли. Также пострадали жители восточных турецких провинций Адыяман, Адыяман, Диярбакыр, Кахраманмараш и Шанлыурфа.

Сейчас в районе стихийного бедствия работают более трех с половиной тысяч спасателей, 144 грузовика везут оставшимся без крова людям продукты питания, палатки и теплые одеяла.

Около 30 зданий в районе землетрясения разрушены, еще 81 сильно повреждено, пишет РИА Новости.

Землетрясение на востоке Турции произошло вечером 24 января. Его магнитуда составила 6,8, а эпицентр находился в города Сивридже в провинции Элязыг. После удара стихии было зафиксировано 228 афтершоков магнитудой 4,0 и выше. Подземные толчки ощущались даже на севере Сирии.В пострадавших от землетрясения провинциях побывал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он заверил, что всем пострадавшим будет оказана помощь, они в ближайшее время получат еду и кров. Президент РФ Владимир Путин выразил турецкому лидеру свои соболезнования.