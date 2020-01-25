Под Калугой перевернулся автобус с паломниками

В Калужской области перевернулся экскурсионный автобус. В аварии никто не погиб, семь человек получили травмы, они госпитализированы.

Автобус был заказным, он выполнял рейс из Москвы в Оптину Пустынь и обратно. В автобусе ехали паломники: по разным данным, 30 или 31 человек, в том числе двое детей.

По данным источника "Интерфакса", ДТП случилось на обратном пути. Около деревни Подборки в Калужской области водитель не справился с управлением на скользкой дороге, поэтому автобус перевернулся.