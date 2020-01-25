Хоккейный "Витязь" проиграл дома ярославскому "Локомотиву"

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги завершился очередной матч. В Мытищах подмосковный "Витязь" принимал ярославский "Локомотив". Интрига встречи жила практически до финальной сирены, но в концовке гости обеспечили себе преимущество в три гола – 5:2.

При этом "Локо" играл на площадке роль фаворита, а хозяева пытались догонять. В первом периоде Да Коста и Ткачев дали гостям фору "+2". Но вторая 20-минутка прошла под знаком преимущества "витязей" и Варфоломеев и Бывальцев счет сравняли. В третьем тайме Каюмов снова вывел железнодорожников вперед. Хозяева бросились отыгрываться, в концовке сняли вратаря, но пропустили еще два гола от Ландера, оформившего дубль.