Медведев поздравил студентов

Экс-премьер Дмитрий Медведев поздравил всех студентов с праздником. Лидер партии "Единая Россия" написал пост на своей странице ВК, где особое внимание уделил студентам своего родного СПбГУ.

25 января отмечают Татьяны и российские студенты, покровительницей которых и считается раннехристианская мученица Татиана Римская. В 2005 году указом президента праздник был переведен в ранг официальных.