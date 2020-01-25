"Валенсия" обыграла "Барселону". В битве фанатов – ничья

В чемпионате испанской футбольной Ла Лиги прошел один из центральных матчей 21-го тура. "Валенсия" принимала лидеров турнира из "Барселоны" и победила со счетом 2:0 за счет голов Альбы и Макси Гомеса. Перед игрой болельщики двух команды устроили побоище, в котором выигравших нет.

Как уже сообщали Вести.Ru, непосредственно перед матчем ультрас двух клубов сошлись в рукопашной, так что правоохранителям пришлось применять слезоточивый газ. Несколько участников беспорядков задержаны. Более ста фанатов прибыли в Валенсию из столицы Каталонии только для того, чтобы подраться: у них не было билетов на матч.