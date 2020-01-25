Канадский искусственный интеллект предсказал вспышку коронавируса

Канадская платформа мониторинга здоровья BlueDot предсказала вспышку коронавируса еще 31 декабря, передает канал "Россия 24".

То есть на десять дней раньше объявления в ВОЗ. Как пишет журнал Wired, это стало возможно благодаря алгоритму, которым управляет искусственный интеллект. Он анализирует новости, информацию о заболеваниях животных и данные о продаже авиабилетов. В результате клиентам сервиса еще до Нового года сообщили: поездок в Ухань стоит избегать, кроме того, вирус может появиться в Японии и Таиланде.

По последним данным, число подтвержденных случаев заражения "уханьским" коронавирусом в КНР выросло до 1 370 человек. Число скончавшихся от вируса людей — 41. Все они умерли в КНР. СМИ напоминают, что коронавирус способен передаваться от человека к человеку воздушно-капельным путем, а также мутировать.