Футбольное "Динамо" объявило о трансфере Комличенко

Вторым новичком зимней трансферной кампании московского футбольного клуба "Динамо" стал российский нападающий чешской "Млады Болеслав" Николай Комличенко. Соглашение с 24-летним футболистом рассчитано на 4,5 года. Форвард в текущем сезоне стал игроком национальной сборной.

Комличенко начал профессиональную карьеру в "Краснодаре", однако сходу закрепиться в основной команде "быков" не получилось. В поисках игровой практики талантливый нападающий время от времени уходил в аренду в различные клубы. Так, до переезда в Чехию Николай успел поиграть за новороссийский "Черноморец", а затем перебрался в либерецкий "Слован".

Перейдя в "Младу-Болеслав", форвард раскрылся по-настоящему. В сезоне-2018-2019 Комличенко отличился 29 раз, получив по итогам чемпионата Чехии главный приз сразу в трёх индивидуальных номинациях: лучший бомбардир, лучший нападающий и лучший легионер. В нынешнем сезоне на счету Николая в составе "Млады" 10 точных попаданий в 15 встречах, напоминает официальный сайт "Динамо ".