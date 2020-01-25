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25 января 202022:10

Чемпионат КХЛ. "Адмирал" в Риге победил местное "Динамо"

dinamoriga.lv

Матчем в столице Латвии завершился очередной игровой день в Континентальной хоккейной лиге. Местное "Динамо" принимало клуб "Адмирал" из Владивостока. Спор двух едва ли не самых далеких друг от друга по расстоянию команд завершился победой дальневосточников в серии буллитов – 2:1.

"Моряки" уже в дебюте встречи обозначили свои претензии, когда Вихарев на 3-й минуте открыл счет. Но в дальнейшем на протяжении почти часа соперники безуспешно пытались изменить счет. Только в концовке встречи, за 7 минут до финальной сирены Дялога восстановил равновесие, переведя игру в овертайм. Но в дополнительное время зрители голов не увидели, а в серии послематчевых штрафных лучше был "Адмирал".

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