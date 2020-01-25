На севере Москвы госпитализированы с высокой температурой 7 граждан КНР

По информации источника в медицинских кругах столицы, из расположенного на севере Москвы в районе Войковский отеля госпитализированы в инфекционное отделение с высокой температурой и признаками острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) семь человек. По предварительным данным, все они – граждане Китая.

Источник уточнил, что все заболевшие прибыли в Москву несколько дней назад в составе туристической группы из 20 человек. В настоящее время всех их обследуют медики, передает ТАСС.

Как сообщалось, 31 декабря минувшего года власти КНР уведомили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке в Ухане — крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек — пневмонии неизвестного типа. Возбудитель заболевания, коронавирус 2019- nCoV, был установлен 7 января. Позже он был выявлен в Австралии, Вьетнаме, Малайзии, Непале, Республике Корея, Сингапуре, США, Таиланде, Франции и Японии.

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку национальной чрезвычайной ситуацией для Китая, но пока воздержалась от объявления режима международной чрезвычайной ситуации.

В соответствии с последними данными, жертвами вызванного новым видом коронавируса заболевания стал уже 41 человек, число заразившихся увеличилось до 1372.