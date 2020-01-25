Новости В мире

Все видео этой рубрики
25 января 202023:44 Людмила Клыженко

Самолет - новый, проблемы - старые. "Боинг" поднял в небо новую модель 777Х

Самолет - новый, проблемы - старые. "Боинг" поднял в небо новую модель 777Х

В США провели первый испытательный полет нового лайнера Боинг 777Х. Он заявлен, как самый большой и экономичный широкофюзеляжный самолет. Полет откладывали несколько раз.

Первый полет нового Боинга за последние дни откладывали дважды. В четверг и пятницу он не смог взлететь из-за погодных условий – был сильный ветер. И вот, наконец, в субботу лайнер впервые поднялся в небо.

Боинг 777Х – новейший широкофюзеляжный самолет, самый большой в мире. Длина – 77 метров, размах крыльев – 72. Причем это — уникальная для гражданских лайнеров конструкция, крыло из композитных материалов со складывающимися законцовками. До сих пор это применяли только в военной авиации.

Оснащен экономичным двигателем, который разрабатывали специально. Расход топлива обещают на 12% ниже, чем у конкурентов. Вмещает до 425 пассажиров. Максимальная дальность полета – свыше 16 тысяч километров.

Вообще, летные испытания нового Боинга должны были состояться еще осенью. Но лайнер тогда не прошел наземный тест. Сначала возникли проблемы с тем самым экономичным двигателем. А потом – при повышенных нагрузках – вылетела одна из дверей самолета. По данным "Сиэтл Таймс", у 777X, к тому же, лопнул фюзеляж. Сотрудники корпорации признают – новый лайнер может унаследовать технические проблемы злополучного 737-MAX.

"Мы ставим себя в такое положение, выбирая поставщика с наименьшими затратами и подписываясь на невыполнимые сроки. Почему самый непроверенный поставщик c самым низким рейтингом получил контракт? Исключительно на основании минимальной цены. Не только MAX, но и 777X!"

Тем не менее, первую серийную поставку нового лайнера авиакомпаниям "Боинг" обещает уже в следующем году. Предварительные заказы оформили Emirates, Lufthansa, Singapore Airlines, Qatar Airways и другие. В корпорации рассчитывают, что новый лайнер поможет восстановить имидж "Боинга" после инцидентов с 737 MAX. В двух авиакатастрофах в Индонезии и Эфиопии – погибли 346 человек. После этого полеты 737MAX остановили по всему миру. Попытки получить новый сертификат привели только к тому, что авиационные власти обнаружили новые проблемы.

И с января "Боинг" приостановил производство самолетов этой модели. Пришлось уволить почти три тысячи сотрудников. В корпорации признали, что причиной обеих трагедий стала недоработка программного обеспечения. А буквально на днях СМИ обвинили компанию в том, что она скрыла свою ответственность при крушении Боинга "Турецких авиалиний" в пригороде Амстердама в 2009 году. Тогда погибли 9 человек, еще 80 – получили ранения. Нидерландские следователи пришли к выводу, что одной из причин также стали неполадки в работе датчика определения высоты. Из-за этого самолет слишком быстро снизил скорость перед посадкой, и у пилотов не было инструкций на этот случай. Однако, из итогового документа, под давлением "Боинга" и американских властей, эти данные тогда – исключили.

Сейчас

00:25

Алена Косторная выиграла чемпионат Европы по фигурному катанию

00:13

Российских туристов эвакуируют с острова Хайнань

23:04

На севере Москвы госпитализированы с высокой температурой 7 граждан КНР

20:53

ДТП с паломниками под Калугой: уточненные данные МЧС

20:13

Под Калугой перевернулся автобус с паломниками

19:49

Землетрясение в Турции: возросло число погибших и пострадавших

19:01

Синицина и Кацалапов – чемпионы Европы в спортивных танцах

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

ДТП с паломниками под Калугой: уточненные данные МЧС

ДТП с паломниками под Калугой: уточненные данные МЧС

3 часа назад
На севере Москвы госпитализированы с высокой температурой 7 граждан КНР

На севере Москвы госпитализированы с высокой температурой 7 граждан КНР

1 час назад
Алена Косторная стала чемпионкой Европы по фигурному катанию

Алена Косторная стала чемпионкой Европы по фигурному катанию

10 минут назад
Землетрясение в Турции: возросло число погибших и пострадавших

Землетрясение в Турции: возросло число погибших и пострадавших

4 часа назад
Россию ждут и теплые аномалии, и холодные

Россию ждут и теплые аномалии, и холодные

3 часа назад
Китай: вместо праздника – тотальный санитарный контроль

Китай: вместо праздника – тотальный санитарный контроль

2 часа назад
Самолет, летевший из Минска в Мюнхен, оставил в Гродно шесть человек

Самолет, летевший из Минска в Мюнхен, оставил в Гродно шесть человек

7 часов назад
Водное поло. Женская сборная России выиграла серебро Евро-2020

Водное поло. Женская сборная России выиграла серебро Евро-2020

41 минута назад
Появились подробности "перехвата" российского генерала американскими военными

Появились подробности "перехвата" российского генерала американскими военными

7 часов назад
Виктория Синицина и Никита Кацалапов – чемпионы Европы в спортивных танцах

Виктория Синицина и Никита Кацалапов – чемпионы Европы в спортивных танцах

5 часов назад
Татьянин день: пляжная вечеринка и ночной флешмоб

Татьянин день: пляжная вечеринка и ночной флешмоб

1 час назад
Экс-главу "Метростроя" отпустили под домашний арест

Экс-главу "Метростроя" отпустили под домашний арест

6 часов назад
Захарова попросила Боднара назвать даты существования "Малороссийской Гипербореи"

Захарова попросила Боднара назвать даты существования "Малороссийской Гипербореи"

3 часа назад
Помпео заявил, что Келли его дважды обманула

Помпео заявил, что Келли его дважды обманула

5 часов назад
Франция не смогла уберечься от коронавируса

Франция не смогла уберечься от коронавируса

3 часа назад
"Золотой орел": у российского кино все получилось

"Золотой орел": у российского кино все получилось

2 часа назад
Актеры "Холопа" рассказали, почему фильм бьет рекорды проката

Актеры "Холопа" рассказали, почему фильм бьет рекорды проката

5 часов назад
Бородин: театр вливает энергию в человека и тем самым спасает

Бородин: театр вливает энергию в человека и тем самым спасает

23.01.2020 17:00
Новый сезон проекта "Ну-ка, все вместе!" на канале "Россия" уже 2 февраля!

Новый сезон проекта "Ну-ка, все вместе!" на канале "Россия" уже 2 февраля!

22.01.2020 16:46
"Вторжение": новая глава киновселенной

"Вторжение": новая глава киновселенной

22.01.2020 13:29
Нужна помощь: Кирилла Дуварова спасет прибор для откашливания

Нужна помощь: Кирилла Дуварова спасет прибор для откашливания

20.01.2020 08:10
"Лидеры России": партнерство и конкуренция

"Лидеры России": партнерство и конкуренция

2 часа назад
Канадский искусственный интеллект предсказал вспышку коронавируса

Канадский искусственный интеллект предсказал вспышку коронавируса

3 часа назад
Медведев поздравил студентов

Медведев поздравил студентов

3 часа назад
Хоккейный "Витязь" проиграл дома ярославскому "Локомотиву"

Хоккейный "Витязь" проиграл дома ярославскому "Локомотиву"

4 часа назад
На Украину не пустили 278 причастных к "пропаганде сепаратизма"

На Украину не пустили 278 причастных к "пропаганде сепаратизма"

4 часа назад
Жириновский сообщил о "тихой" всемирной гражданской войне

Жириновский сообщил о "тихой" всемирной гражданской войне

4 часа назад
РПЦ недовольна преподаванием "Основ православной культуры"

РПЦ недовольна преподаванием "Основ православной культуры"

4 часа назад
Новогодний вирус: миллионы китайцев путешествуют по всей стране и за ее пределами

Новогодний вирус: миллионы китайцев путешествуют по всей стране и за ее пределами

4 часа назад
Патрушев посетил ЛАЭС и ЦТСС

Патрушев посетил ЛАЭС и ЦТСС

4 часа назад
Иранские запасы обогащенного урана "очень быстро пополняются"

Иранские запасы обогащенного урана "очень быстро пополняются"

4 часа назад
Украинцы пострадали при нападении на молдавский Ми-8 в Афганистане

Украинцы пострадали при нападении на молдавский Ми-8 в Афганистане

4 часа назад
"Спартак" отправил четыре шайбы в ворота "Трактора"

"Спартак" отправил четыре шайбы в ворота "Трактора"

5 часов назад
Кальюлайд призвала эстонцев гордиться Беллинсгаузеном

Кальюлайд призвала эстонцев гордиться Беллинсгаузеном

5 часов назад
Ущерб более миллиона евро: из музея украли старинные монеты

Ущерб более миллиона евро: из музея украли старинные монеты

5 часов назад
Стрельба по иракским протестующим: есть убитые и раненые

Стрельба по иракским протестующим: есть убитые и раненые

6 часов назад
В России назвали самых популярных "европейцев"

В России назвали самых популярных "европейцев"

7 часов назад
Москва сожалеет, что Токио присоединился к антироссийской "шпиономании"

Москва сожалеет, что Токио присоединился к антироссийской "шпиономании"

7 часов назад
Польше напомнили, кто ее освободил и восстановил

Польше напомнили, кто ее освободил и восстановил

8 часов назад
Мурашко, Решетников и Хуснуллин: знакомство с новыми членами кабмина

Мурашко, Решетников и Хуснуллин: знакомство с новыми членами кабмина

8 часов назад
Президент дал поручения кабмину и генпрокурору

Президент дал поручения кабмину и генпрокурору

9 часов назад
Попова рассказала о российском методе диагностики коронавируса

Попова рассказала о российском методе диагностики коронавируса

11 часов назад
Зариф уточнил, что случилось с иранцем, сбившим украинский "Боинг"

Зариф уточнил, что случилось с иранцем, сбившим украинский "Боинг"

11 часов назад
Песков прокомментировал новость об отставке Суркова

Песков прокомментировал новость об отставке Суркова

12 часов назад
Зеленский поведал о российско-украинском "шраме" и "наказании всем"

Зеленский поведал о российско-украинском "шраме" и "наказании всем"

12 часов назад
Лукашенко одобрил поправки в газовое соглашение Белоруссии с Россией

Лукашенко одобрил поправки в газовое соглашение Белоруссии с Россией

13 часов назад
Сожженая блогерша могла умереть во время удушающего секса

Сожженая блогерша могла умереть во время удушающего секса

14 часов назад
В России продают редкую 55-летнюю "Волгу" по цене нового BMW X6

В России продают редкую 55-летнюю "Волгу" по цене нового BMW X6

24.01.2020 18:20
Принцы Disney тоже бывают не в форме: художники нарисовали реалистичных героев

Принцы Disney тоже бывают не в форме: художники нарисовали реалистичных героев

24.01.2020 12:45
Зимний Киров. Фотоистория

Зимний Киров. Фотоистория

24.01.2020 09:35
В "Зарядье" выступит Национальный филармонический оркестр России

В "Зарядье" выступит Национальный филармонический оркестр России

22.01.2020 14:16

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку