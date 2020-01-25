Самолет - новый, проблемы - старые. "Боинг" поднял в небо новую модель 777Х

В США провели первый испытательный полет нового лайнера Боинг 777Х. Он заявлен, как самый большой и экономичный широкофюзеляжный самолет. Полет откладывали несколько раз.

Первый полет нового Боинга за последние дни откладывали дважды. В четверг и пятницу он не смог взлететь из-за погодных условий – был сильный ветер. И вот, наконец, в субботу лайнер впервые поднялся в небо.

Боинг 777Х – новейший широкофюзеляжный самолет, самый большой в мире. Длина – 77 метров, размах крыльев – 72. Причем это — уникальная для гражданских лайнеров конструкция, крыло из композитных материалов со складывающимися законцовками. До сих пор это применяли только в военной авиации.

Оснащен экономичным двигателем, который разрабатывали специально. Расход топлива обещают на 12% ниже, чем у конкурентов. Вмещает до 425 пассажиров. Максимальная дальность полета – свыше 16 тысяч километров.

Вообще, летные испытания нового Боинга должны были состояться еще осенью. Но лайнер тогда не прошел наземный тест. Сначала возникли проблемы с тем самым экономичным двигателем. А потом – при повышенных нагрузках – вылетела одна из дверей самолета. По данным "Сиэтл Таймс", у 777X, к тому же, лопнул фюзеляж. Сотрудники корпорации признают – новый лайнер может унаследовать технические проблемы злополучного 737-MAX.

"Мы ставим себя в такое положение, выбирая поставщика с наименьшими затратами и подписываясь на невыполнимые сроки. Почему самый непроверенный поставщик c самым низким рейтингом получил контракт? Исключительно на основании минимальной цены. Не только MAX, но и 777X!"

Тем не менее, первую серийную поставку нового лайнера авиакомпаниям "Боинг" обещает уже в следующем году. Предварительные заказы оформили Emirates, Lufthansa, Singapore Airlines, Qatar Airways и другие. В корпорации рассчитывают, что новый лайнер поможет восстановить имидж "Боинга" после инцидентов с 737 MAX. В двух авиакатастрофах в Индонезии и Эфиопии – погибли 346 человек. После этого полеты 737MAX остановили по всему миру. Попытки получить новый сертификат привели только к тому, что авиационные власти обнаружили новые проблемы.

И с января "Боинг" приостановил производство самолетов этой модели. Пришлось уволить почти три тысячи сотрудников. В корпорации признали, что причиной обеих трагедий стала недоработка программного обеспечения. А буквально на днях СМИ обвинили компанию в том, что она скрыла свою ответственность при крушении Боинга "Турецких авиалиний" в пригороде Амстердама в 2009 году. Тогда погибли 9 человек, еще 80 – получили ранения. Нидерландские следователи пришли к выводу, что одной из причин также стали неполадки в работе датчика определения высоты. Из-за этого самолет слишком быстро снизил скорость перед посадкой, и у пилотов не было инструкций на этот случай. Однако, из итогового документа, под давлением "Боинга" и американских властей, эти данные тогда – исключили.