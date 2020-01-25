Водное поло. Женская сборная России выиграла серебро Евро-2020

В столице Венгрии завершилась программа чемпионата Европы по водному поло среди женских команд. Сборная России в решающем матче встречалась с представительницами Испании. Финал получился захватывающим и нервным, победу одержали испанки – 13:12. У команды России – серебро.

Напомним, что на групповом этапе и наши девушки, и будущие чемпионки заняли вторые места в группах, а в полуфиналах играли против победительниц предварительных состязаний: в итоге России обыграла Нидерланды (11:10), а Испания с тем же счетом – хозяек турнира. В матче за 3-е место команда Венгрии была сильнее голландок – 10:8.