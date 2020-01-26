Мюнхенская "Бавария" обостряет борьбу за лидерство в бундеслиге

Двумя матчами продолжился 19-й тур чемпионата Германии по футболу в бундеслиге. Свои очередные матчи проводили два лидера – "Лейпциг" и мюнхенская "Бавария". Первые проиграли, вторые – победили с разгромным счетом и приблизились к конкурентам на дистанцию в 1 очко.

"Бавария" более чем уверенно расправилась на домашней "Альянс-Арене" с соперниками из "Шальке-04". Левандовски и Мюллер в первом тайме, Горетцка, Алькантара и Гнарби во втором привели матч к крупной победе хозяев со счетом 5:0.

В то же время "Лейпциг" во Франкфурте встречался с местным "Айнтрахтом" и проиграл 0:2 благодаря голам Туре и Костича. У "Лейпцига" осталось 40 очков, у "Баварии" теперь 39, на пятки двум фаворитам наступают две "Боруссии": у Менхенгладбаха 38 турнирных баллов, у Дортмунда – 36. "Шальке" с 33-мя очками занимает 5-е место и выпал из зоны Лиги чемпионов.