Кубок Англии. "Тоттенхэм" Моуринью упустил победу

В английском футболе суббота, 25 января, прошла под знаком старейшего в мире турнира – Кубка страны. "Челси" и "Лестер" выиграли свои матчи и прошли в следующий раунд, а вот лондонский "Тоттенхэм Хотспур" под рукой Жозе Моуринью в очередной раз расстроил фанатов, сыграв вничью с "Саутгемптоном" – 1:1.

При этом "шпоры" провели вполне неплохой матч и вели с 58-й по 88-ю минуту после гола Сон Хын Мина. Однако в концовке, когда "святые" устроили финальный штурм, оборона лондонского клуба не выдержала и пропустила ответный гол в исполнении Буфаля.

Португальский специалист Моуринью, который возглавил "Хотспур" по ходу сезона и пока никак не найдет оптимальный путь для своей новой команды, горько шутил: "Мы не ищем легких путей, поэтому нам предстоит повторный матч в Кубке. Единственное, что радует, это то, что наши фанаты увидят переигровку на домашней арене".

Результаты других встреч 4-го раунда Кубка Англии: "Брентфорд" – "Лестер" – 0:1, "Ньюкасл" – "Оксфорд" – 0:0, "Бернли" – "Норвич" – 1:2, "Портсмут" – "Барснли" – 4:2, "Халл Сити" – "Челси" – 1:2.