ДТП под Воронежем унесло жизни 4 человек

В Грибановском районе Воронежской области в результате столкновения легкового автомобиля "Лада Приора" с грузовой "ГАЗелью" погибли четыре человека. ДТП произошло на трассе Москва-Астрахань.

По данным представителя ГУВД по региону, водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с "ГАЗелью", передает ТАСС. Все погибшие находились в салоне "Лады". В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, выясняются все обстоятельства случившегося.