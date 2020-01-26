Вооруженный мечом мужчина разгромил бар в Петербурге

В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга вооруженный мечом мужчина ворвался в один из баров и начал рубить им мебель и элементы интерьера. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции доставили злоумышленника в отдел.

Инцидент произошел в минувшую субботу, 25 января, поздно вечером на улице Гороховой, сообщает ТАСС. В результате нападения никто из посетителей и персонала не пострадал. Как установили правоохранители, совершивший нападение — сын хозяйки заведения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

По данным местных СМИ, разгромивший бар мужчина был вооружен длинным мечом, напоминающим оружие японских самураев — катану.