Израиль вновь нанес авиаудары по объектам ХАМАС

В ответ на запуски с территории Сектора Газа воздушных шаров с взрывчатыми веществами самолеты ВВС Израиля совершили авиаудары по нескольким объектам ХАМАС, среди которых – мастерские по производству оружия и военный комплекс.

Представитель минздрава Палестины сообщил, что в больницы Сектора Газа пострадавшие в результате израильских авиаударов не поступали, передает ТАСС.