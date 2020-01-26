Шорт-трек. Семен Елистратов выиграл бронзу чемпионата Европы

Член сборной России по шорт-треку Семен Елистратов занял третье место в ходе состязаний чемпионата Европы, который проходит в венгерском Дебрецене. Бронзовая медаль досталась россиянину на дистанции 500 метров. Победу в забегах мужчин праздновал Шаолинь Лю из команды хозяев.

Два других представителя России Александр Шульгинов и Павел Ситников выбыли из соревнований на стадии полуфиналов. У женщин на этой же дистанции наши спортсменки не попали в число финалисток: опытная Софья Просвирнова, Евгения Захарова и Екатерина Ефременкова выбыли на стадии 1/4 финала. Победу праздновала голландка Сюзанна Схюлтинг.