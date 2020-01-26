Число жертв коронавируса 2019-nCoV стремительно растет

По информации агентства France Press, ссылающаегося на власти КНР, число погибших от нового типа коронавируса в Китае возросло до 54, зафиксированы 323 новых случая заражения.

От пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV , в провинции Хубэй, административный центр которой — город Ухань, где были зафиксированы первые случаи заражения, скончались 13 человек, число подтвержденных случаев заражения выросло до 1743. Ранее сообщалось о 41 летальном исходе и 1372 случаях заражения на территории КНР, напоминает ТАСС.

Больше всего случаев инфицирования — 1052 — подтверждено в провинции Хубэй и ее административном центре Ухане. На этот же регион приходится наибольшее число жертв — 52. Следующими регионами по числу заразившихся являются провинции Гуандун (72 случая), Чжэцзян (62) и город Чунцин (57).

31 декабря минувшего года власти КНР уведомили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке в Ухане — крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 миллиона человек — пневмонии неизвестного типа. Возбудитель заболевания, коронавирус 2019-nCoV, был установлен 7 января. Позже он был выявлен в Австралии, Вьетнаме, Республике Корея, Сингапуре, США, Таиланде, Франции и Японии. ВОЗ признала вспышку национальной чрезвычайной ситуацией для Китая, но пока воздержалась от объявления режима международной чрезвычайной ситуации.

По последним данным, первый случай заражения новым типом коронавируса зафиксирован в Канаде: мужчина в возрасте примерно 50 лет прибыл в Торонто из китайского города Ухань 22 января. Позднее он почувствовал себя плохо и был госпитализирован, у пациента диагностировано заражение коронавирусом 2019-nCoV.