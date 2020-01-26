В Подгорице полиция разогнала акцию протеста против "закона о религии"

В столице Черногории прошедшей ночью полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Поводом для столкновения стала попытка коммунальщиков закрасить в Подгорице один из символов протеста — граффити с изображением старого черногорского флага с девизом "Не отдадим святыни!".

Уличные акции в защиту Сербской православной церкви проходят в городах Черногории регулярно — после того, как в конце прошлого года парламент утвердил, так называемый "закон о религиозных объединениях". Верующие опасаются, что после его принятия — собственность Сербской православной церкви отнимут и передадут непризнанной Черногорской "автокефальной" церкви, отмечает телеканал "Россия 24".