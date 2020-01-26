Коронавирус стремительно расширяет свою географию

В Китае число заразившихся новым коронавирусом приблизилось к двум тысячам. По последним данным, инфекция, против которой нет вакцины, унесла жизни 56-ти человек.

Восемь миллионов защитных масок в день – именно столько сейчас производят китайские предприятия, чтобы противостоять вирусной угрозе. Но даже этого количества недостаточно: маски раскупают мгновенно. И всё же статистика показывает, что нужны более серьезные меры: скончавшихся и заразившихся – с каждым днем всё больше. Вот уже и в Шанхае – зафиксирован первый летальный исход от коронавируса. Десятки городов — во избежание вирусной угрозы — приостановили транспортное сообщение. Проводится тотальная дезинфекция.

Из-за коронавируса китайский бизнес терпит огромные убытки. Даже киноиндустрия. Несмотря на то, что сейчас — самое начало каникул в честь Нового года по лунному календарю, продажи билетов сократились более чем в восемьсот раз. Но городским властям сейчас совсем не до проблем сферы развлечений. В Ухане, где и началась вспышка заболевания, спешно строят больницу – специально для заразившихся коронавирусом. Возвести здание обещали всего за шесть дней. Сроки уже поджимают, так что работы идут без остановки.

Вирус вырвался далеко за пределы Китая. Япония, Южная Корея, Малайзия, Вьетнам, Непал, Сингапур, США, Австралия, Франция – список стран, где зафиксированы случаи заражения, пополняется. В Португалии сегодня сообщили, что у одного из пациентов подозревают новый тип пневмонии. Во многих государствах в аэропортах усилены меры безопасности, особый контроль проходят пассажиры, прилетевшие из Китая. В Канаде уже выявили первый случай заболевания.

Власти многих стран настоятельно рекомендуют своим гражданам воздержаться от поездок в Китай. И даже приступают к эвакуации своих туристов. В частности, одна из российских тур-компаний объявила о досрочном вывозе своих клиентов с популярного китайского курортного острова Хайнань. Да и сами отдыхающие сейчас стремятся как можно скорее улететь домой, и покупают билеты на ближайшие рейсы.