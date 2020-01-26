Петра Квитова стала первой четвертьфиналисткой Australian Open

Чешская теннисистка, восьмая ракетка мира Петра Квитова в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии в трех сетах за два часа 15 минут обыграла представительницу Греции Марию Саккари – 6:7 (4:7), 6:3, 6:2.

Квитова пять раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала восемь из 18 брейк-пойнтов, а у Саккари, занимающей 23-е место в рейтинге WTA, три эйса, шесть двойных ошибок и четыре реализованных брейка из десяти.

Таким образом, Квитова вышла в четвертьфинал Australian Open, где сыграет с победительницей противостояния Эшли Барти (Австралия, 1) – Элисон Риск (США, 19). Ранее чешка выбила из турнира первую ракетку России Екатерину Александрову.

Напомним, Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир серии Большого шлема. Призовой фонд соревнования составляет 49,1 миллиона долларов. В прошлом году чемпионом турнира в мужском разряде стал серб Новак Джокович, в женском – японка Наоми Осака.