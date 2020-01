Леброн Джеймс обошел Коби Брайанта в списке лучших снайперов в истории НБА

В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Филадельфия Сикерс" на домашней площадке обыграла "Лос-Анджелес Лейкерс" – 108:91 (35:25, 24:25, 26:23, 23:18).

Лидер "Лейкерс" Леброн Джеймс набрал в этой игре 29 очков и вышел на третье место в списке лучших снайперов в истории лиги, преодолев отметку в 33644 очка. По этому показателю 35-летний баскетболист обошел Коби Брайанта (33643), завершившего карьеру.

With this bucket, @KingJames moved into 3rd on the all-time SCORING list! #PhantomCam pic.twitter.com/AOsrsYDi7R