Неизвестный забросал гранатами свадьбу в Афганистане

В афганской провинции Хост в результате взрывов нескольких гранат пострадали, по меньшей мере, 20 участников свадебной церемонии.

По данным местных СМИ, атака была совершена неизвестным, бросившим ручные гранаты во время свадебного празднования в минувшую субботу веером, передает ТАСС.