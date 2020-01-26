В ДТП с автобусом в Пермском крае пострадали 15 человек

Пятнадцать человек пострадали в результате столкновения автобуса с двумя автомобилями в Пермском крае. Все пострадавшие госпитализированы.

По сообщению краевого министерства территориальной безопасности, авария произошла около 9:00 (7:00 по Москве) на 414-м километре автодороги М7 "Волга" на подъезде к Перми: рейсовый автобус, следовавший по маршруту Пермь — Очер, столкнулся с двумя автомобилями.

Среди пострадавших один ребенок, погибших в результате аварии нет, передает РИА Новости. На месте аварии работают 11 бригад скорой помощи, в готовности вертолет санавиации.

По данным регионального Минздрава, восемь пострадавших в аварии с автобусом находятся в тяжелом состоянии, остальные семь — в состоянии средней степени тяжести.