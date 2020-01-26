Депздрав Москвы: коронавирус у туристов из Китая не обнаружен

Коронавирус у туристов из Китая не обнаружен, сообщает пресс-служба столичного депздрава. Ранее сообщалось, что 25 января семеро китайских туристов госпитализированы из московской гостиницы "Арт Москва Войковская" с подозрением на коронавирус 2019-nCoV. Заболевшие были размещены в инфекционной больнице и обследованы. "У всех лабораторный тест на наличие вируса является отрицательным", — уточняется в сообщении.

Все туристы находятся в удовлетворительном состоянии. Шестеро из них вскоре будут выписаны на амбулаторное лечение. Одна туристка продолжит лечение в стационаре, так как у нее обнаружен вирус гриппа А.

Ранее в департаменте рассказали, что скорая медицинская помощь выезжала на место проживания туристов. Врачи на месте осмотрели всех предъявлявших жалобы. С учетом повышенного внимания к региону, из которого прибыли туристы, и с целью их дальнейшего наблюдения были госпитализированы семь человек с признаками ОРВИ.

В конце декабря 2019 г. китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Было установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. По последним данным, число подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса в Китае составляет около 1 тыс. 400 человек, с летальным исходом — 41 человек. Случаи заболевания зарегистрированы и за пределами Китая, в том числе в Южной Корее, Таиланде, Японии, США, Австралии, Сингапуре, Вьетнаме, Австралии, Франции.