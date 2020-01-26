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26 января 202011:15

"Лейпциг" заплатил 20 млн евро за переход 21-летнего воспитанника "Барселоны"

Даниэль Ольмо

Даниэль Ольмо
dierotenbullen.com

Атакующий полузащитник загребского "Динамо" Даниэль Ольмо продолжит карьеру в немецкой бунделислиге. 21-летний испанец подписал контракт с командой "РБ Лейпциг", рассчитанный до 30 июня 2024 года.

Подробности трансфера не разглашаются. По данным немецких СМИ, хорватский клуб выручил на продаже футболиста порядка 20 миллионов евро, а еще от пяти до десяти миллионов получит в качестве бонусов.

Ольмо – воспитанник академии "Барселоны", за основную команду которой так ни разу и не сыграл. Летом 2014 года стал игроком "Динамо", в составе которого в текущем сезоне принял участие в 22 играх во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал семь результативных передач.

Напомним, "Лейпциг" после 19 игр чемпионата Германии с 40 очками лидирует в турнирной таблице. В следующем туре бундеслиги "быки" в субботу, 1 февраля, примут менхенгладбахскую "Боруссию"

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