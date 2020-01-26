Коронавирус 2019-nCoV адаптировался к человеку и усилил способность к передаче

Глава Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Ма Сяовэй в воскресенье сообщил об осложнении эпидемиологической ситуации. По словам Сяовэя, коронавирус 2019-nCoV усилил свою способность передаваться от человека к человеку.

"Эпидемия перешла в сравнительно серьезную и сложную стадию", — заявил глава китайского Минздрава на пресс-конференции.

В свою очередь, замглавы Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Ли Бинь признал ограниченность знаний врачей о новом типе вируса.

"Если говорить с точки зрения знаний, то это нового заболевание, знания человечества весьма ограничены, также неизвестна и вероятность ее мутации", — отметил Ли Бинь​​​.

В Гонконге в воскресенье закрылись развлекательные комплексы "Диснейленд" и "Океанский парк". Администрация центр отреагировала на указ правительства о необходимости противоэпидемиологических мероприятий. В "Диснейленде" и "Океанском парке" заявили, что ставят безопасность гостей и сотрудников на первое место, пишет ТАСС.

Также в Гонконге каникулы школьников продлили до 17 февраля.

В материковом Китае заразились 1975 человек, из них 56 скончались.