217 рыбаков сняли с оторвавшейся от берега льдины

На юге Сахалинской области завершена спасательная операция, во время которой с оторвавшейся льдины были эвакуированы более 200 рыбаков, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Ранее стало известно, что от берега в Корсаковском районе оторвалась льдина, на которой находились любители зимней рыбалки — почти 600 человек. Во время спасательной операции на берег доставлены 217 человек. Медицинская помощь никому не понадобилась, все спасенные находятся в удовлетворительном состоянии.

Сотрудники МЧС нередко спасают рыбаков, оказавшихся в море на отколовшихся льдинах. Несмотря на предупреждения МЧС и прогнозы синоптиков, фанаты зимней рыбалки выходят на тонкий неустоявшийся лед. предыдущая спасательная операция на Сахалине длилась почти 5 часов.