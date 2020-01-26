15-летняя Гауфф проиграла Кенин в 1/8 финала Australian Open

Американская теннисистка, 67-я ракетка мира Кори Гауфф в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии в трех сетах за два часа десять минут проиграла соотечественнице Софии Кенин – 7:6 (7:5), 3:6, 0:6.

Гауфф, которой только в марте исполнится 16 лет, семь раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из четырех, а у Кенин, занимающей 15-е место в рейтинге WTA, один эйс, три двойные ошибки и пять реализованных брейков из 12.

Кори на старте турнира обыграла Винус Уильямс, а в третьем круге оказалась сильнее действующей чемпионки Australian Open, четвертой ракетки мира Наоми Осаки.

Таким образом, Кенин вышла в четвертьфинал турнира, где ей будет противостоять представительница Туниса Онс Жабер, переигравшая в 1/8 финала китаянку Цян Ван – 7:6 (7:4), 6:1.