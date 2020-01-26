Бальбека не впечатлила "колыбельная" Кравчука

Бывший украинский лидер Леонид Кравчук сам не верит в свои прогнозы и демонстрирует полное равнодушие к человеческим жертвам в Донбассе – такое заявление сделал депутат Государственной думы от Крыма Руслан Бальбек.

Ранее Кравчук заявил, что Донбасс может вернуться под контроль Киева по собственной инициативе и с помощью мирового сообщества и "активной, настойчивой, целеустремленной, системной ежедневной работы". Несколько более сложная схема должна быть использована при "возврате" Крыма, который после референдума 2014 года вновь стал полноценной частью России.

Комментируя это высказывание, Бальбек отметил, что у жителей и Донбасса, и Крыма другая ментальность. "Одних Украина обстреливала, других пыталась задушить блокадами", – приводит слова политика РИА Новости. К тому же о "возвращении" в страну, которая ненавидит своих граждан, не может быть и речи.

Кравчук просто исполняет "колыбельную для украинского общества" и при этом сам же не верит своим словам, призванным успокоить граждан, считает Бальбек.