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26 января 202013:15

От дня до двух недель: коронавирус может передаваться во время инкубационного периода

Zuma/ТАСС

Инкубационный период коронавируса 2019-nCoV в среднем продолжается 10 дней, но может составлять от 1 дня до двух недель. Об этом рассказал на пресс-конференции в Пекине глава Госкомитета по делам здравоохранения КНР Ма Сяовэй, добавив, что коронавирус нового типа может передаваться уже во время инкубационного периода.

Источник происхождения 2019-nCoV пока не установлен, а способность этого коронавируса к мутации пока не ясна, отметил замглавы Госкомитета по здравоохранению Ли Бинь.

В Китае не хватает медицинских костюмов биологической защиты, и власти страны планируют закупать эту продукцию за рубежом. Об этом, передает ТАСС, заявил на брифинге замглавы Министерства промышленности и информатизации КНР Ван Цзянпин. По его словам, такие костюмы могут производить только 40 предприятий в 14 провинциях КНР, общая производственная мощность которых составляет около 30 тысяч изделий в сутки. При этом одна только провинция Хубэй, где находится эпицентр заболеваемости новым коронавирусом, нуждается в 100 тысячах комплектов медицинских защитных костюмов в сутки.

Власти Пекина в связи с опасностью распространения коронавируса ввели запрет на пересечение автобусами границ столицы страны, начиная с воскресенья, 26 января. Аналогичные меры приняты администрацией города Тяньцзин, где запрет вводится с понедельника. Приостанавливают либо ограничивают междугородние автобусные перевозки в городе Сиань провинции Шэньси, Шанхае и провинции Шаньдун, передает "Интерфакс".

По данным на вторую половину дня в воскресенье, в Китае число подтвержденных случаев заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, составляет 2027 человек. Количество смертей от этого заболевания увеличилось до 57.


Власти Казахстана усиливают санитарно-эпидемиологический и миграционный контроль в пунктах пропуска на государственной границе, передает РИА Новости. Глава правительства Казахстана Аскар Мамин также поручил установить медицинское наблюдение по месту проживания за всеми лицами, прибывающими из КНР, подготовить медучреждения к оказанию помощи населению в случае ухудшения эпидемиологической ситуации, ограничить выезд в Китай в служебные командировки, рекомендовать воздержаться от частных и туристических поездок в КНР.

Также приостановлены действие режима 72-часового безвизового пребывания на территории Казахстана для транзитных пассажиров из КНР и работа казахстанской части международного центра приграничного сотрудничества "Хоргос".

Госорганам поручено активизировать оказание консульской и иной помощи гражданам Казахстана, находящимися на территории КНР, а при необходимости — обеспечить экстренную эвакуацию из города Ухань находящихся там казахстанских студентов и других граждан страны.

Тем временем власти США подтвердили третий случай заболевания пневмонией нового типа. Заболевший, прибывший из города Ухань в той самой китайской провинции Хубэй, госпитализирован в больницу округа Орандж штата Калифорния, его состояние — удовлетворительное.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил на пресс-конференции, что Токио взаимодействует с правительством Китая для обеспечения безопасности японских граждан в зонах распространения коронавируса 2019-nCoV. По его словам, все граждане Японии, желающие покинуть зараженные зоны, будут вывезены.

По данным японских СМИ, правительство Японии согласовывает с властями КНР возможность вывоза своих граждан из зараженных зон. Японский МИД может направить чартерный самолет для эвакуации граждан страны из китайской провинции Хубэй.

Вирус уже распространился далеко за пределы Китая. Неполный список стран, где зафиксированы случаи заражения — Япония, Южная Корея, Малайзия, Вьетнам, Непал, Сингапур, США, Австралия, Франция. В Португалии сообщили, что у одного из пациентов подозревают новый тип пневмонии. Первый случай заболевания выявили и в Канаде.

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