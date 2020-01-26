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26 января 202012:59

Швыткин ответил на призыв Фогго брать пример с России

twitter.com

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал слова командующего ВМС США в Европе адмирала Джеймс Фогго о необходимости американским союзником "брать пример с РФ в оборонной сфере". В интервью Defense Writers Group адмирал заявил, что Россия умеет укрепить обороноспособность при ограниченных ресурсах.

Швыткин посоветовал американцам не конкурировать с Россией в военной сфере, а направить усилия на совместную борьбу с терроризмом.

"Укрепление соответствующей стабильности в целом в мировом масштабе. Я думаю, что это пойдет на пользу", — сказал Швыткин РИА Новости.

Военный бюджет России в 15 раз меньше, чем бюджет США, напомнил депутат, и формируется из потребностей страны в покупке вооружений и модернизации армии и флота.

"Мы не стремимся к наращиванию военного потенциала ни в коем случае. Мы стремимся к укреплению обороноспособности страны, исходя из тех вызовов, из тех угроз, которые, к сожалению, существуют со стороны блока НАТО",  - отметил Швыткин.

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