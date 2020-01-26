Умер режиссер и основатель театра "Буфф" Исаак Штокбант

Комитет по культуре Санкт-Петербурга в воскресенье сообщил о кончине режиссера, основателя петербургского театра "Буфф" Исаака Штокбанта. Народный артист России Штокбант скончался на 95-м году жизни, пишет ТАСС.

"Уход Исаака Романовича Штокбанта - невосполнимая утрата для нашего города. Память о нем навсегда сохранится в сердцах петербуржцев-ленинградцев", — сказано в сообщении комитета в социальной сети "ВКонтакте".

Власти Петербурга выразили самые глубокие и искренние соболезнования родным, друзьям и коллегам Исаака Штокбанта.

Исаак Штокбант создал театр "Буфф" в 1983 году из своих учеников. В его труппе начинали свой творческий путь Юрий Гальцев, Елена Воробей, Геннадий Ветров, композитор Игорь Корнелюк.

Для театра "Буфф" в центре городе построили здание по специальному проекту.

Исаак Штокбант являлся профессором Российского государственного института сценических искусств и лауреатом премий "Золотая маска" и "Золотой софит".