Вторыгина - Водонаевой: нельзя так говорить про людей

Молодые семьи в России нуждаются в поддержке государства и благодарны руководству страны за эту поддержку, заявила зампред комитета Госдумы по вопросам семьи Елена Вторыгина. "Нельзя так говорить про людей", — прокомментировала депутат точку зрения тюменской модели и блогера Алены Водонаевой, высказавшейся против выплат материнского капитала в России.

По убеждению Водонаевой, "рожать ради этого миллиона" будет "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки". После своего скандального поста в Instagram бывшая модель еще раз подтвердила свою позицию в прямом эфире программы "60 минут". По ее словам, "материнский капитал должен быть приятным бонусом для нормальных семей, а не для людей с пониженной социальной ответственностью".



Елена Вторыгина рассказала РИА Новости, что в данный момент находится в своем регионе и ничего не слышит от людей, кроме слов благодарности. "Это достойные трудяги, люди, молодые семьи, которые сказали: молодец президент, увидел нас, молодых", — говорит она. Пьющие же люди, по словам Вторыгиной, детей практически не рожают, так как "уже построили свою жизнь по-другому".

Ранее слова Водонаевой прокомментировал телеведущий Владимир Соловьев. После таких человеконенавистнических заявлений ее вряд ли имеет смысл цитировать, да и просто обращать внимание на ее существование, отметил он. Соловьев также посоветовал Водонаевой "остановиться, посмотреть на себя в зеркало и попытаться найти в своих глазах хотя бы тень интеллекта, образования и уважения к людям".

Президент России Владимир Путин до этого назвал тех, кто выступает против материальной поддержки семей с детьми, "моральными уродами".