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26 января 202014:51

Мать, убившая половину своих детей, умерла в больнице

59.ru

В Пермском крае скончалась многодетная мать, подозреваемая в убийстве двоих своих детей. 32-летняя женщина умерла в реанимации, куда ее отвезли после попытки суицида, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось о трагедии, потрясшей город Кудымкар. Мать четверых детей утром находилась дома с двумя из них – годовалым и пятилетним. По неизвестной причине женщина задушила малышей, потом перерезала себе вены и выпила уксусную кислоту. И позвонила мужу. Тот помчался домой, но было поздно.

Соседи недоумевают: семья считалась благополучной, ни муж, ни жена не пили. В СМИ проскальзывала информация, что женщина пыталась изгнать из детей бесов, якобы, она сообщила об этом медикам, придя в сознание. Реаниматологи заявили, что в сознание мать-убийца не приходила.

Следователи также опровергли ее участие в сектах и каких-либо деструктивных группах.

Двое детей трех и девяти лет сейчас находятся с отцом. Тот от комментариев отказался.

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