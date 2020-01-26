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26 января 202014:50 Елизавета Храмцова

Вирус вырвался за пределы Китая: список стран пополняется

Вирус вырвался за пределы Китая: список стран пополняется

Новый коронавирус 2019-nCoV способен распространяться быстрее, чем думали раньше, зараженный человек опасен даже во время инкубационного периода — сообщили в комиссии по здравоохранению Китая. Поэтому власти не исключают — число заражений в ближайшее время может возрасти еще больше, и, возможно, придется закупать за границей средства биозащиты. В Китае число заразившихся превысило две тысячи, то есть каждый день инфицируются сотни людей. Инфекция, вакцину против которой еще только разрабатывают, унесла жизни уже 56 человек.

Утреннюю пресс-конференцию китайского комитета по здравоохранению власти обещают проводить каждый день. Новости пока малоутешительные: новый коронавирус отличается от предыдущих, до сих пор не удалось выяснить, продолжает ли он мутировать и — становится ли опаснее. Зато звучат прогнозы — в ближайшее время число заражений только продолжит расти, и, возможно, такими темпами, что властям придется закупать за границей средства биозащиты. Пока китайские предприятия производят по 8 миллионов защитных масок в день — этого уже недостаточно.

"Вирус передался людям из дикой природы и начал адаптироваться к существованию в человеческом организме, после чего перешел в стадию, когда начал передаваться от человека к человеку. Похоже, что способность вируса передаваться от человека к человеку усилилась. Специалисты полагают, что эпидемия перешла в сравнительно серьезную и сложную стадию", — официальный представитель Национальной комиссии здравоохранения Китая Ма Сяовей.

В центре по профилактике и контролю за заболеваниями сообщили, что новый вирус на 90 процентов схож с коронавирусом некоторых видов летучих мышей. Ранее сообщалось, что первоисточником заболевания могут быть змеи. Вероятно, верна та теория, что источником распространения вируса был продуктовый рынок Уханя, где можно было приобрести и отведать как летучих мышей, так и змей. Только сегодня власти ввели полный запрет на торговлю дикими животными. Получается, до этого дня китайцы могли продолжать покупать и есть больных зверей. Число заболевших продолжает расти.

Десятки городов во избежание вирусной угрозы приостановили транспортное сообщение. Проводится тотальная дезинфекция.

"На больших экранах на всех центральных улицах транслируется видео о том, что нужно носить маски, как правильно мыть руки. В метро запрещено входить без масок. Везде висят предупреждения. И также в метро всё брызгают антисептиком", — рассказала жительница города Ченду Лейсан Батршина.

Из-за коронавируса китайский бизнес терпит огромные убытки. Даже киноиндустрия. Несмотря на то, что сейчас — самое начало каникул в честь Нового года по лунному календарю, продажи билетов сократились более чем в восемьсот раз. В Ухане, где и началась вспышка заболевания, спешно строят больницу специально для заразившихся коронавирусом. Возвести здание обещали всего за шесть дней. Сроки уже поджимают, так что работы идут без остановки.

"На складе очень много строительных материалов. Но у нас недостаточно грузовиков, чтобы оперативно всё это перевезти. Сейчас моя главная задача — как-то организовать процесс, поскольку мы должны в срок, а лучше — раньше срока, завершить строительство больницы", — пояснил главный инженер У Чжижэнь.

Вирус вырвался далеко за пределы Китая. Япония, Южная Корея, Малайзия, Вьетнам, Непал, Сингапур, США, Австралия, Франция — список стран, где зафиксированы случаи заражения, пополняется. В Португалии сегодня сообщили, что у одного из пациентов подозревают новый тип пневмонии. Во многих государствах в аэропортах усилены меры безопасности, особый контроль проходят пассажиры, прилетевшие из Китая. В Канаде уже выявили первый случай заболевания.

Министр здравоохранения провинции Онтарио Кристин Эллиотт рассказал: "Мы активно проводим мониторинг, чтобы максимально быстро обнаружить случаи заражения этим коронавирусом. И как мы видим, система работает. Больного немедленно поместили в изолятор, провели необходимые лабораторные тесты. И теперь выясняем, с кем в последнее время контактировал этот человек, чтобы сдержать распространение инфекции".

Власти многих стран настоятельно рекомендуют своим гражданам воздержаться от поездок в Китай. И даже приступают к эвакуации своих туристов. В частности, одна из российских туркомпаний объявила о досрочном вывозе своих клиентов с популярного китайского курортного острова Хайнань. Да и сами отдыхающие сейчас стремятся как можно скорее улететь домой и покупают билеты на ближайшие рейсы.

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