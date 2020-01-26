Фийон Майе выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Поклюке, Елисеев – 11-й

Французский биатлонист Кентен Фийон Майе одержал победу в масс-старте на шестом этапе Кубка мира в словенской Поклюке. 27-летний спортсмен, допустивший один промах на четырех огневых рубежах, преодолел дистанцию в 15 километров за 36 минут 21,5 секунды.

Второе место занял немец Бенедикт Долль (+10.0 секунд – 1 промах), а замкнул тройку лидеров норвежец Йоханнес Бе (10.3 – 2), его соотечественник Ветле Шоста Кристиансен (+10.6 – 1) стал четвертым, француз Мартен Фуркад (10.8 – 1) – пятым.

Лучший из россиян – Матвей Елисеев (+1:14,4), который преодолевший дистанцию без промахов, но финишировал при этом лишь 11-м. Кирилл Стрельцов стал 19-м, Александр Логинов – 20-м. Таким образом, сборная России повторила свой антирекорд – 25 гонок без медалей, установленный в 2016 году.