Ребенок пострадал в результате хлопка газа в махачкалинской пятиэтажке

В воскресенье, 26 января, в жилом пятиэтажном доме на улице Гамидова в Махачкале произошел хлопок газовоздушной смеси.

Как сообщили в пресс-службе управления МЧС РФ по Дагестану, в результате произошедшего была выбита перегородка балкона на первом этаже.

Единственным пострадавшим в результате ЧП стал проходивший мимо ребенок. Спасатели уточнили, что с места инцидента его эвакуировала бригада скорой медицинской помощи.