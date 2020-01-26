После потери ребенка и болезни муж "стал шарахаться" от Екатерины Волковой

Актриса Екатерина Волкова откровенно рассказала о своей болезни. Несколько лет назад в роддоме ее заразили гепатитом С.

Тогда Волкова носила малыша под сердцем. Первый триместр беременности прошел нормально, но потом воспалилась матка. Врачи положили женщину на сохранение, но увы. Ребенок умер, и на пятом месяце беременности пришлось вызвать искусственные роды. У актрисы открылось сильное кровотечение, пришлось делать переливание.

Вскоре после этого затрещал по швам ее брак с продюсером Сергеем Члиянцем. Мало было потерять сына, Волкова заметила, что от нее начал шарахаться муж.

Позже ей удалось родить двоих здоровых сыновей от политика Эдуарда Лимонова. Но сейчас женщина воспитывает их одна. Но выйти четвертый раз замуж она не прочь, если появится достойный мужчина.

Волкова рассказала и о другой своей тайне – поцелуе с Александром Абдуловым. Тогда она была влюблена в знаменитого актера, иное было невозможно из-за его безумной энергетики, но лечь с ним в постель и увести мужа у подруги ей не позволили моральные принципы, передает НТВ.