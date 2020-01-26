Федерер в четырех сетах обыграл Фучовича в 1/8 финала Australian Open

Швейцарский теннисист, третья ракетка мира Роджер Федерер в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии в четырех сетах за два часа 13 минут обыграл представителя Венгрии Мартона Фучовича – 4:6, 6:1, 6:2, 6:2.

Федерер пять раз подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал семь брейк-пойнтов из девяти, а у Фучовича, занимающего 67-е место в рейтинге ATP, один эйс, одна двойная ошибка и два реализованных брейка из девяти.

Таким образом, Федерер вышел в четвертьфинал Australian Open, где ему будет противостоять американец Теннис Сандгрен (100), переигравший в 1/8 финала итальянца Фабио Фоньини (12) – 7:6 (7:5), 7:5, 6:7 (2:7), 6:4.