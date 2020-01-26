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26 января 202016:02

Пятиэтажка взорвалась из-за брошенной ребенком спички

Twitter / topnovosti_icu

Причиной взрыва газовоздушной смеси в жилом пятиэтажном доме на улице Гамидова в Махачкале могла быть брошенная в подвал горящая спичка. Взрыв произошел на первом этаже, пострадал проходивший мимо ребенок.

Скорая помощь увезла мальчика 2008 года рождения в Детскую республиканскую клиническую больницу в состоянии легкой степени тяжести. В квартире, где произошел хлопок, выбита перегородка балкона, заложенная кирпичами, других разрушений нет, рассказал "Интерфаксу" представитель регионального МЧС.

Ранее сообщалось со ссылкой на информированный источник, что дом, где произошел взрыв, частично разрушен, и что пострадали как минимум два человека.

По словам еще одного источника, взрыв произошел из-за брошенной мальчиком спички. "Ребенок кинул ее в подвал, где произошла утечка", — сказал он.

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