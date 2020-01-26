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26 января 202016:10

Иссахар попросила Путина о помиловании

Адвокаты Вадим Клювгант и Алексей Добрынин, представляющие интересы израильтянки Наамы Иссахар, сообщили в воскресенье о решении их клиентки написать прошение о помиловании на имя президента России Владимира Путина. Иссахар была осуждена Химкинским городским судом Московской области на 7,5 лет колонии общего режима за перевозку наркотиков. 25-летнюю гражданку Израиля и США Иссахар задержали в апреле 2019 года в Шереметьеве. Она летела из Дели в Тель-Авив с пересадкой в Москве. В ее багаже нашли около 10 граммов гашиша, пишет "Интерфакс".

"Наама приняла решение обратиться к президенту РФ с ходатайством о помиловании и освобождении, и такое ходатайство ею уже подано в письменном виде в установленном порядке через администрацию СИЗО", — заявили партнеры коллегии адвокатов "Pen & Paper" Клювгант и Добрынин.

Во время визита в Израиль 23 января Владимир Путин встретился с матерью Иссахар. После он заверил, что с Наамой "все будет хорошо".

 

"Для меня ясно, что Наама из очень хорошей, порядочной семьи. Мне известна позиция премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который просит принять соответствующее решение", - сказал Путин.

24 января в Кремле заявили, что процесс помилования президентом РФ Иссахар затормозился из-за ее нежелания написать прошение о помиловании. "Сама осужденная девушка не обращалась к президенту с просьбой о помиловании. Вот это пока весь процесс, скажем так, тормозит", - сказал Песков.

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