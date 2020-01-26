Команда Мишустина: новый кабмин сразу взялся за работу

Президент Владимир Путин утвердил структуру и состав нового российского правительства во главе с премьером Михаилом Мишустиным. Кабинет обновился наполовину. 15 новых лиц, среди которых кроме премьера 6 вице-премьеров и 8 министров. Интересно, что еще ни один кабмин в истории новой России не формировался в столь сжатые сроки. С момента отставки кабинета Дмитрия Медведева и объявления новой команды прошло меньше недели.

На первом заседании премьер Мишустин сразу очертил приоритеты. Первое — реализация задач, поставленных президентом в Послании Федеральному собранию по поддержке семей с детьми и росту доходов россиян. Второе — повышение темпов роста экономики, без которого успехов в решении социальных задач не добиться. И третье — реализация нацпроектов, чтобы люди почувствовали изменения в своей жизни уже в ближайшее время.

Это точка отсчета работы нового правительства. Самые первые кадры. За столом — министры и вице-премьеры. Именно их собрал премьер Мишустин. И именно им теперь решать задачи, которые поставил президент. Владимир Путин, даже несмотря на поздний вечер, приехал в Белый дом, чтобы напутствовать лично.

"Предыдущее правительство очень многое сделало для того, чтобы создать базу для дальнейшего развития. Но все, что добыто непосильным трудом, скажу с небольшой иронией, тем не менее это правда, должно быть хорошо использовано и на будущее для достижения общенациональных целей и для эффективного использования тех инструментов, которые созданы для того, чтобы эти цели были достигнуты. Имею в виду национальные проекты", — отметил глава государства.

"Я хотел бы поблагодарить вас за то доверие, которое вы оказали теперь уже нашей команде. Мы все хорошо осознаем, что задачи, стоящие перед нами, непростые. Приложим все усилия, чтобы их выполнить", — заверил Михаил Мишустин.

В команде Мишустина девять вице-премьеров, то есть заместителей, которые будут курировать сразу по несколько отраслей. И один из них — первый.

Это Андрей Белоусов. Наверное, один из самых опытных экономистов в нашей стране. Он несколько лет был помощником президента по экономическим вопросам, а до этого — министром экономразвития.

Руководить аппаратом правительства будет Дмитрий Григоренко. Он и еще один вице-премьер – Алексей Оверчук — пришли из Федеральной налоговой службы, где работали под началом нынешнего премьера. Так что о наполняемости бюджета точно знают все.

Дмитрия Чернышенко мы все прекрасно помним по многочисленным кадрам из Сочи. Это он руководил оргкомитетом по подготовке к Олимпиаде. А потом был президентом Континентальной хоккейной лиги.

Виктория Абрамченко до прихода в кабинет министров, возглавляла Росреестр — ведомство, учитывающее всю землю и недвижимость.

А Марат Хуснуллин был заместителем мэра Москвы. Отвечал за строительство. Обновленные "Лужники", парк "Зарядье" и все новые станции метро — это его актив.

Вице-премьеры Татьяна Голикова, Юрий Борисов и Юрий Трутнев свои посты в правительстве сохранили.

В пятерке министров, которые подчиняются напрямую главе государства, — почти без перемен.

МИД по-прежнему за Сергеем Лавровым. Министерство обороны возглавляет Сергей Шойгу. Министр внутренних дел – Владимир Колокольцев. Глава МЧС – Евгений Зиничев.

А вот министром юстиции стал Константин Чуйченко. В прежнем правительстве он был вице-премьером, а до этого почти 10 лет руководил Контрольным управлением президента.

Социальный же и экономический блоки обновились серьезно.

Премьер позвонил в Пермь Максиму Решетникову, который был на тот момент губернатором Пермского края, и предложил возглавить Министерство экономического развития. Задачу же в своем Послании четко обозначил президент: достичь темпов роста не ниже среднемировых. Стратегию 40-летний министр уже начал выстраивать привычно — маркерами на магнитной доске. Две заглавные "Н" и "П "- это нацпроекты.

"Основная задача, которую мы будем решать в ближайшие 2-3 месяца, — это четкий анализ того, в каких отраслях мы не добираем и где мы должны привлекать больше инвестиций. И мы должны все эти вопросы делать не просто маленьким кружком. Речь идет о том, что мы должны на всю систему органов власти, по всем отраслям, по всем сферам распространить эти задачи", — заявил Решетников.

Валерий Фальков теперь — министр науки и высшего образования. Собирает вещи в родном Тюменском госуниверситете, где проработал ректором 8 лет. В Москву с собой забирает самое дорогое — книги.

"Времени на эмоции не было. С первой минуты, как только узнал о принятом решении, началась серьезная, ответственная работа. А работа всегда держит в тонусе", — отметил Фальков.

А вот Антон Котяков в Министерстве труда и социальной защиты уже обосновался. Счеты — отсыл к прежнему месте работы. Он был замминистра финансов. И уже там курировал социальную сферу. Теперь — помощь семьям, пособия на детей и материнский капитал — даже за первенца — вот чем предстоит заниматься.

"Провели совещание по внесению изменений в законодательство по материнскому капиталу. Потому что нам нужно определить четкие правила по предоставлению его в уже в увеличенном размере", — рассказал Котяков.

Новый министр здравоохранения Михаил Мурашко — он до этого возглавлял Росздравнадзор — вспомнил, что, будучи врачом, часто бывал в министерстве.

"Это здание — историческое для меня, фактически родное. Впервые в этих стенах я оказался еще в 1996-м, когда началась работа над проектами приказов по перинатальным центрам. Это как раз была моя докторская диссертация", — сказал Мурашко.

Главные же задачи сегодня — поднимать первичное звено и не допускать дефицита лекарств. Причем все министры уже подчеркивают: работать придется, судя по всему, без выходных. Этот темп задал премьер Михаил Мишустин.

Все четверо — выпускники "школы президентского резерва", где Мишустин преподавал.

Еще одно новое лицо в правительстве – Максут Шадаев. В Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций он пришел из "Ростелекома".

Новый министр просвещения Сергей Кравцов до этого возглавлял Рособрнадзор, и следил за чистотой проведения ЕГЭ.

Министром культуры стала Ольга Любимова. Она хорошо знает и телевидение, и театр, и кино. Она уже открыла церемонию вручение премии "Золотой орел".

"Удивительно, но два года назад я пришла в павильон "Мосфильма" на "Золотой орел", меня трясло, потому что меня только назначили директором Департамента кинематографии Минкульта. Тогда думала: справлюсь ли? И у нас, кажется, все получилось. И вот теперь я в новом качестве", — подчеркнула Любимова.

А новый министр спорта Олег Матыцин – профессионально, играл в настольный теннис, потом стал функционером. Уверен, что пришло время более настойчиво бороться за права наших спортсменов.

"Мы будем прилагать все усилия для того, чтобы восстановить доверие к нашей стране, установить более прочные и эффективные связи с международными организациями, которые имеют отношения к допинговой программе", — заявил Матыцин.

И, наконец, еще восемь министров свои портфели в правительстве сохранили. Антон Силуанов — в Минфине. Денис Мантуров — в Минпромторге. Александр Новак — по-прежнему министр энергетики. Евгений Дитрих — министр транспорта. Владимир Якушев продолжает возглавлять Министерство строительства и ЖКХ. Глава Минсельхоза и дальше Дмитрий Патрушев. Министр природных ресурсов и экологии – Дмитрий Кобылкин. Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики – Александр Козлов.

Постепенно становится известна и судьба тех, кто не попал в новое правительство. Так, Максим Орешкин и Владимир Мединский стали помощниками президента. Максим Топилин возглавил Пенсионный фонд. А Вероника Скворцова теперь будет руководить Федеральным медико-биологическим агентством.

Ну, а премьер-министр Мишустин времени на раскачку брать не стал. И первое заседание кабмина провел прямо в день, а точнее глубокий вечер формирования. Утвердили и первый детальный план — реализации президентского Послания.