2019-nCoV может продолжить мутировать

Автор: Дмитрий Киселёв

Внимание всего мира приковано к Китаю, где набирает обороны новый коронавирус. Называется так вирус потому, что оболочка этого семейства вирусов покрыта шиповидными отростками, словно это корона вокруг.

Конкретно новый китайский вирус-убийца называется сложным кодом — 2019-nCoV. От него погибли уже более сорока человек, а в месте первой вспышки — городе Ухань — объявлен карантин с запретом въезда и выезда. И это для города с населением под десять миллионов человек.

Пока счет заболевшим перевалил далеко за тысячу. Коронавирус преодолел границы материкового Китая. Известно о случаях заражения в Гонконге, Макао, Сингапуре, на Тайване, в Японии и Южной Корее, а также в США и во Франции.

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала всем странам готовиться к сдерживанию вируса: "Все страны должны быть готовы к осуществлению мер по сдерживанию, включая проведение активного эпиднадзора, раннее выявление, изоляцию и ведение случаев, отслеживание контактов и предотвращение дальнейшего распространения инфекции". Ситуация крайне тревожная.

Автор: Александр Балицкий

На борьбу с коронавирусом в Китае брошена уже и армия. Сотни военных медиков направляются в ставшую эпицентром заболевания провинцию Хубэй. Только их самолеты и принимает сейчас аэропорт Уханя. Город закрыт на карантин.

И вот уже в карантинной блокаде — вся провинция — почти 100 миллионов человек. Единственный способ не дать смертельной инфекции и дальше стремительно распространяться.

Заблокированными в Ухани оказались и не менее пятисот россиян. Обычно оживленные улицы 12-миллионного мегаполиса пусты. Закрыты магазины, метро. Остановлен весь общественный транспорт.

Российское посольство уже обратилось ко всем соотечественникам в Ухани выйти на связь. Пытаются договориться вывезти их из очага заражения, тем более что в больницах города — коллапс. Люди — в палатах, приемном покое, даже в коридорах. Некоторые теряют сознание.

Переполнены сейчас и пекинские поликлиники. Они перешли на усиленный режим работы. Всех, у кого есть симптомы болезни, моментально изолируют.

Каждого с подозрением на вирус транспортируют в специальных изолированных боксах. Такие теперь — в каждом аэропорту. Когда счет зараженным идет сотни, а в спешно переоборудованных клиниках мест не хватает, власти срочно начинают строить в Ухани сразу 2 спецбольницы: каждая — на тысячу мест.

Клиника Цзиньиньтань — она первой приняла на себя вирусный удар — теперь словно зона отчуждения. Защитный костюм, маска, перчатки, бахилы, поверх — еще один костюм и снова бахилы: чтобы избежать заражения вирусом, который здесь всюду, меры предосторожности — максимальные.

О состоянии здоровья больных опасной пневмонией медперсонал докладывает через бронестекло. Изолированные пациенты как могут успокаивают родственников. Медики работают на пределе. После многочасовых дежурств на лицах от защитных масок уже и синяки.

Глава КНР распорядился создать специальную группу ЦК Компартии для координации борьбы с вирусом. Слова Си Цзиньпина приводит Центральное телевидение: "Представители власти должны всегда стоять на передовой, чтобы гарантировать социальную стабильность".

От региональных чиновников требуют немедленно сообщать всю информацию о вирусе, никакого замалчивания. И чтобы без паники. Чтобы избежать дефицита, в Хубэй организован "зеленый коридор" для продуктов и медикаментов. Противовирусные препараты и маски сметают по всей стране.

Некоторые предприимчивые китайцы тут же попытались заработать — собирали использованные маски и заново их расфасовывали. Этих дельцов уже нашли и арестовали. А производители средств защиты отменили на фабриках выходные. Да и власти пригрозили аптекам штрафами: за взвинчивание цен — штраф до трех миллионов юаней.

В пекинском метро немноголюдно. И дело не только в праздниках, которые в Китае принято проводить дома. Многие стараются на улицу даже не выходить. Чтобы не было и соблазна, в Китае отменили все выставки, концерты и праздничные гуляния. Закрыли даже визитную карточку Пекина — Запретный город и Великую китайскую стену. Никаких туров по стране, а с 27 января и за границу. Люди массово сдают билеты.

Но сколько уже тех, кто успел разъехаться, ведь вспышка коронавируса пришлась на сезон самой массовой в мире миграции, когда сотни миллионов китайцев устремились по родным городам встречать китайский Новый год?.. Только в день поезда перевозили до 100 миллионов пассажиров.

Теперь кандидаты на закрытие — вся провинция Гуандун и Шанхай. Там обеззараживают целые районы. Тотальная дезинфекция — во всех общественных местах и в Пекине.

Вирус поразил и экономику, похоронив внутренний туризм. Авиаперевозки. Отсюда — топливный рынок. Биржевые индексы и акции компаний просели. Упало все потребление. В плюсе разве что фармацевты. И сколько так будет продолжаться, не ясно, ведь неизвестна сама природа вируса. Хотя китайские эпидемиологи и смогли установить его цепочку, а данные тут же передали во Всемирную организацию здравоохранения, что стало источником заразы, поиски которой привели на местный рынок.

Это могли быть и змеи, и летучие мыши — все это во многих китайских провинциях с удовольствием употребляют в пищу. Контроль на рынках ужесточили максимально. Но проблема осложняется тем, что вирус может мутировать. Отчего каждый случай выздоровления — как праздник. И выписка в первый день нового года по лунному календарю для мужчины из Чжэцзян стала лучшим подарком.

Поздравления тем, кто победил вирус, звучали и во время традиционного гала-концерта — единственное праздничное мероприятие, которое не отменили в новогоднюю ночь. И слова поддержки всем тем, кто продолжает болезнью бороться, а их число с каждой минутой только растет.