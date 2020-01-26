Тема:

Коронавирус 15 минут назад

Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
26 января 202021:54

2019-nCoV может продолжить мутировать

2019-nCoV может продолжить мутировать

Автор: Дмитрий Киселёв

Внимание всего мира приковано к Китаю, где набирает обороны новый коронавирус. Называется так вирус потому, что оболочка этого семейства вирусов покрыта шиповидными отростками, словно это корона вокруг.

Конкретно новый китайский вирус-убийца называется сложным кодом — 2019-nCoV. От него погибли уже более сорока человек, а в месте первой вспышки — городе Ухань — объявлен карантин с запретом въезда и выезда. И это для города с населением под десять миллионов человек.

Пока счет заболевшим перевалил далеко за тысячу. Коронавирус преодолел границы материкового Китая. Известно о случаях заражения в Гонконге, Макао, Сингапуре, на Тайване, в Японии и Южной Корее, а также в США и во Франции.

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала всем странам готовиться к сдерживанию вируса: "Все страны должны быть готовы к осуществлению мер по сдерживанию, включая проведение активного эпиднадзора, раннее выявление, изоляцию и ведение случаев, отслеживание контактов и предотвращение дальнейшего распространения инфекции". Ситуация крайне тревожная.

Автор: Александр Балицкий

На борьбу с коронавирусом в Китае брошена уже и армия. Сотни военных медиков направляются в ставшую эпицентром заболевания провинцию Хубэй. Только их самолеты и принимает сейчас аэропорт Уханя. Город закрыт на карантин.

И вот уже в карантинной блокаде — вся провинция — почти 100 миллионов человек. Единственный способ не дать смертельной инфекции и дальше стремительно распространяться.

Заблокированными в Ухани оказались и не менее пятисот россиян. Обычно оживленные улицы 12-миллионного мегаполиса пусты. Закрыты магазины, метро. Остановлен весь общественный транспорт.

Российское посольство уже обратилось ко всем соотечественникам в Ухани выйти на связь. Пытаются договориться вывезти их из очага заражения, тем более что в больницах города — коллапс. Люди — в палатах, приемном покое, даже в коридорах. Некоторые теряют сознание.

Переполнены сейчас и пекинские поликлиники. Они перешли на усиленный режим работы. Всех, у кого есть симптомы болезни, моментально изолируют.

Каждого с подозрением на вирус транспортируют в специальных изолированных боксах. Такие теперь — в каждом аэропорту. Когда счет зараженным идет сотни, а в спешно переоборудованных клиниках мест не хватает, власти срочно начинают строить в Ухани сразу 2 спецбольницы: каждая — на тысячу мест.

Клиника Цзиньиньтань — она первой приняла на себя вирусный удар — теперь словно зона отчуждения. Защитный костюм, маска, перчатки, бахилы, поверх — еще один костюм и снова бахилы: чтобы избежать заражения вирусом, который здесь всюду, меры предосторожности — максимальные.

О состоянии здоровья больных опасной пневмонией медперсонал докладывает через бронестекло. Изолированные пациенты как могут успокаивают родственников. Медики работают на пределе. После многочасовых дежурств на лицах от защитных масок уже и синяки.

Глава КНР распорядился создать специальную группу ЦК Компартии для координации борьбы с вирусом. Слова Си Цзиньпина приводит Центральное телевидение: "Представители власти должны всегда стоять на передовой, чтобы гарантировать социальную стабильность".

От региональных чиновников требуют немедленно сообщать всю информацию о вирусе, никакого замалчивания. И чтобы без паники. Чтобы избежать дефицита, в Хубэй организован "зеленый коридор" для продуктов и медикаментов. Противовирусные препараты и маски сметают по всей стране.

Некоторые предприимчивые китайцы тут же попытались заработать — собирали использованные маски и заново их расфасовывали. Этих дельцов уже нашли и арестовали. А производители средств защиты отменили на фабриках выходные. Да и власти пригрозили аптекам штрафами: за взвинчивание цен — штраф до трех миллионов юаней.

В пекинском метро немноголюдно. И дело не только в праздниках, которые в Китае принято проводить дома. Многие стараются на улицу даже не выходить. Чтобы не было и соблазна, в Китае отменили все выставки, концерты и праздничные гуляния. Закрыли даже визитную карточку Пекина — Запретный город и Великую китайскую стену. Никаких туров по стране, а с 27 января и за границу. Люди массово сдают билеты.

Но сколько уже тех, кто успел разъехаться, ведь вспышка коронавируса пришлась на сезон самой массовой в мире миграции, когда сотни миллионов китайцев устремились по родным городам встречать китайский Новый год?.. Только в день поезда перевозили до 100 миллионов пассажиров.

Теперь кандидаты на закрытие — вся провинция Гуандун и Шанхай. Там обеззараживают целые районы. Тотальная дезинфекция — во всех общественных местах и в Пекине.

Вирус поразил и экономику, похоронив внутренний туризм. Авиаперевозки. Отсюда — топливный рынок. Биржевые индексы и акции компаний просели. Упало все потребление. В плюсе разве что фармацевты. И сколько так будет продолжаться, не ясно, ведь неизвестна сама природа вируса. Хотя китайские эпидемиологи и смогли установить его цепочку, а данные тут же передали во Всемирную организацию здравоохранения, что стало источником заразы, поиски которой привели на местный рынок.

Это могли быть и змеи, и летучие мыши — все это во многих китайских провинциях с удовольствием употребляют в пищу. Контроль на рынках ужесточили максимально. Но проблема осложняется тем, что вирус может мутировать. Отчего каждый случай выздоровления — как праздник. И выписка в первый день нового года по лунному календарю для мужчины из Чжэцзян стала лучшим подарком.

Поздравления тем, кто победил вирус, звучали и во время традиционного гала-концерта — единственное праздничное мероприятие, которое не отменили в новогоднюю ночь. И слова поддержки всем тем, кто продолжает болезнью бороться, а их число с каждой минутой только растет.

Текст: "Вести недели"

Ранее по теме

Сейчас

20:51

Эпидемия коронавируса: глава ВОЗ отправился в Китай

20:30

Отец бросил детей в Шереметьеве, оставив записку и документы

20:11

Вернувшегося из Китая россиянина госпитализировали в специнфекционку

20:08

Рядом с посольством США в Багдаде взорвались ракеты

19:50

Голословно обвиненные в шпионаже российские дипломаты покинули Болгарию

19:17

Пентагон активизировал операции в Сирии

18:56

Подрыв машины в сирийском Аазазе: есть жертвы и раненые

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Причину смерти протоиерея Всеволода Чаплина установит вскрытие

Причину смерти протоиерея Всеволода Чаплина установит вскрытие

1 час назад
Эпидемия коронавируса: глава ВОЗ отправился в Китай

Эпидемия коронавируса: глава ВОЗ отправился в Китай

59 минут назад
Тройное "нет" Владимира Путина

Тройное "нет" Владимира Путина

26 минут назад
Команда Мишустина: новый кабмин сразу взялся за работу

Команда Мишустина: новый кабмин сразу взялся за работу

1 час назад
Отец бросил детей в Шереметьеве, оставив записку и документы

Отец бросил детей в Шереметьеве, оставив записку и документы

1 час назад
2019-nCoV может продолжить мутировать

2019-nCoV может продолжить мутировать

10 минут назад
Поправки в Конституцию: что предлагает президент

Поправки в Конституцию: что предлагает президент

2 часа назад
Президент Украины оскорбил израильтян, лидер Эстонии спряталась в Антарктиде

Президент Украины оскорбил израильтян, лидер Эстонии спряталась в Антарктиде

1 час назад
Мать Иссахар подтвердила, что она написала прошение о помиловании

Мать Иссахар подтвердила, что она написала прошение о помиловании

3 часа назад
Форум в Давосе дал почувствовать вред санкционных войн

Форум в Давосе дал почувствовать вред санкционных войн

43 минуты назад
Рядом с посольством США в Багдаде взорвались ракеты

Рядом с посольством США в Багдаде взорвались ракеты

1 час назад
"Ответка" за Трампа: Иствуд "палит от бедра"

"Ответка" за Трампа: Иствуд "палит от бедра"

55 минут назад
Премьер Нидерландов извинился перед еврейской общиной

Премьер Нидерландов извинился перед еврейской общиной

1 час назад
Рак может быть заразен

Рак может быть заразен

2 часа назад
"Золотой орел": у российского кино все получилось

"Золотой орел": у российского кино все получилось

25.01.2020 21:48
Актеры "Холопа" рассказали, почему фильм бьет рекорды проката

Актеры "Холопа" рассказали, почему фильм бьет рекорды проката

25.01.2020 19:18
Бородин: театр вливает энергию в человека и тем самым спасает

Бородин: театр вливает энергию в человека и тем самым спасает

23.01.2020 17:00
Новый сезон проекта "Ну-ка, все вместе!" на канале "Россия" уже 2 февраля!

Новый сезон проекта "Ну-ка, все вместе!" на канале "Россия" уже 2 февраля!

22.01.2020 16:46
"Вторжение": новая глава киновселенной

"Вторжение": новая глава киновселенной

22.01.2020 13:29
Президент СБР Драчев: 26 гонок без медалей? Это не провал

Президент СБР Драчев: 26 гонок без медалей? Это не провал

1 час назад
Вернувшегося из Китая россиянина госпитализировали в специнфекционку

Вернувшегося из Китая россиянина госпитализировали в специнфекционку

1 час назад
Россиянам посоветовали опасаться гриппа, а не коронавируса

Россиянам посоветовали опасаться гриппа, а не коронавируса

1 час назад
Хоккейный СКА в упорной борьбе одолел в Санкт-Петербурге "Торпедо"

Хоккейный СКА в упорной борьбе одолел в Санкт-Петербурге "Торпедо"

1 час назад
Поклонская заинтересовалась доходами "шутника" Игнатьева

Поклонская заинтересовалась доходами "шутника" Игнатьева

1 час назад
Голословно обвиненные в шпионаже российские дипломаты покинули Болгарию

Голословно обвиненные в шпионаже российские дипломаты покинули Болгарию

2 часа назад
До изоляции Ухань успели покинуть пять миллионов человек

До изоляции Ухань успели покинуть пять миллионов человек

2 часа назад
Две девочки погибли, провалившись на реке под лед

Две девочки погибли, провалившись на реке под лед

2 часа назад
Избиение ребенка полицейским из спецотряда попало на видео

Избиение ребенка полицейским из спецотряда попало на видео

2 часа назад
Шайбы Слепышева, Григоренко и Капризова принесли ЦСКА пятую победу кряду

Шайбы Слепышева, Григоренко и Капризова принесли ЦСКА пятую победу кряду

2 часа назад
Много ожогов, лопнуло ухо: стала известна судьба подожженной кошки

Много ожогов, лопнуло ухо: стала известна судьба подожженной кошки

2 часа назад
Пентагон активизировал операции в Сирии

Пентагон активизировал операции в Сирии

2 часа назад
Хоккеисты "Авангарда" забросили шесть шайб в ворота "Металлурга"

Хоккеисты "Авангарда" забросили шесть шайб в ворота "Металлурга"

2 часа назад
Новую "Жизель" из Большого театра увидят в 60 странах

Новую "Жизель" из Большого театра увидят в 60 странах

2 часа назад
Подрыв машины в сирийском Аазазе: есть жертвы и раненые

Подрыв машины в сирийском Аазазе: есть жертвы и раненые

2 часа назад
Путин: преступления нацистов и их приспешников не имеют срока давности

Путин: преступления нацистов и их приспешников не имеют срока давности

3 часа назад
Загоревшийся самолет экстренно сел в Иране

Загоревшийся самолет экстренно сел в Иране

3 часа назад
Шнур готов стать политиком, но с условием

Шнур готов стать политиком, но с условием

3 часа назад
Ограблена квартира нобелевского лауреата Ольги Токарчук

Ограблена квартира нобелевского лауреата Ольги Токарчук

3 часа назад
Мужчина случайно насмерть переехал сына

Мужчина случайно насмерть переехал сына

4 часа назад
"Избавьтесь от нее": компромат с уютного ужина Трампа

"Избавьтесь от нее": компромат с уютного ужина Трампа

5 часов назад
Японцы впали в зависимость от искусственной девочки и других иллюзий

Японцы впали в зависимость от искусственной девочки и других иллюзий

5 часов назад
Пятиэтажка взорвалась из-за брошенной ребенком спички

Пятиэтажка взорвалась из-за брошенной ребенком спички

6 часов назад
Греф не стал скрывать, в какой валюте хранит сбережения

Греф не стал скрывать, в какой валюте хранит сбережения

8 часов назад
Песков рассказал, почему правительство Медведева ушло в отставку

Песков рассказал, почему правительство Медведева ушло в отставку

8 часов назад
Еженедельная программа Вести.nеt от 25 января 2020 года

Еженедельная программа Вести.nеt от 25 января 2020 года

11 часов назад
В России назвали самых популярных "европейцев"

В России назвали самых популярных "европейцев"

25.01.2020 16:57
Зимний Киров. Фотоистория

Зимний Киров. Фотоистория

24.01.2020 09:35
В "Зарядье" выступит Национальный филармонический оркестр России

В "Зарядье" выступит Национальный филармонический оркестр России

22.01.2020 14:16

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку